Makkelijk meeneembare monitor

De nieuwe I1601FWUX monitor van AOC is geschikt om mee te nemen en past in de meeste laptoptassen. De monitor is 8,5 mm dik en weegt 824 gram.

Je sluit de I1601FWUX monitor aan op een laptop via de usb-c-aansluiting die zowel de voeding als het beeldsignaal naar de monitor levert.

De I1601FWUX is uitgerust met een IPS-scherm van 15,6 inch en heeft een FHD-resolutie van 1920 x 1080 pixels. De monitor biedt kijkhoeken van 160°, een helderheid van 220 cd/m² en een responstijd van 5 ms.

De monitor wordt geleverd met een smart cover die het beeldscherm bij het vervoeren beschermt en die tevens functioneert als een flexibele monitorhouder. De I1601FWUX is bruikbaar in portret- of landschap-modus en heeft een auto-rotatie mode.

AOC's Low Blue Light mode moet potentieel schadelijke blauwe kortegolf lichtstralen verminderen en de ogen beschermen.

De technische specificaties van de AOC I1601FWUX vind je op de website van AOC.

De AOC I1601FWUX monitor heeft een adviesprijs van 299 euro.

