Mini-pc met ruimte voor volwaardige uitbreidingskaart

De nieuwe Shuttle XPC slim Barebone XH110G mini-pc is de eerste 3-liter pc van het bedrijf die ruimte biedt aan een volledige PCI Express x16 3.0 uitbreidingskaart. Je kunt er dus single-slot videokaarten zoals een NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti in monteren.

Toch meet deze 3-liter pc maar 25 x 20 x 7,85 cm en is het apparaat dus zeer compact. Het moederbord met Intel H110 chipset aanvaardt Intel LGA1151-processoren tot 65 W TDP ('Thermal Design Power'). Je kunt er ook tot 32 GB DDR4 so-dimm ram in kwijt.

Naast een volledige PCI-Express x16 3.0 uitbreidingssleuf voor een kaart van maximaal 208,5 x 120 x 30 mm heeft de XH110G ook twee M.2 sleuven (één M.2-2280 en één M.2-2230) voor een NVMe ssd of een WLAN-module.

Om plaats te maken voor de PCIe-sleuf is de ruimte voor een 2,5-inch harde schijf of ssd naar de bodem van de XPC verplaatst. Je kunt deze schijf via een aparte klep bereiken.

Direct naast de 2,5"-schijf is er binnenin een gewone usb-poort voor bijvoorbeeld een dongle of wifi-stick van maximaal 11,5 x 28 x 88 mm. Vooraan heeft deze XPC nog twee usb 3.0-poorten en evenveel usb 2.0-aansluitingen. HDMI, VGA, Gigabit Ethernet en bijkomende usb-poorten vind je achteraan.

De externe voeding is 180 watt sterk. Het kastje zelf wordt gekoeld door twee 6 cm ventilatoren en een heatpipe.

De Shuttle XPC slim Barebone XH110G mini-pc is compatibel met Windows 10, 8.1 en 7 en Linux (64-bit). Windows 7 en 8.1 worden alleen ondersteund in combinatie met 6de generatie Intel Core processoren van de "Skylake"-generatie.

De Shuttle XPC slim Barebone XH110G mini-pc heeft een adviesprijs van 280 euro.

Volledige specificaties van de XPC Slim XH110G vind je samen met een 3D-video van het apparaat op de website van Shuttle.

Bron: www.diskidee.be