Mio lanceert eerste Smart Home-oplossingen

De nieuwe MioSmart-serie voor het op afstand monitoren van een huis bestaat uit vijf producten die zowel afzonderlijk als in bundels worden verkocht. Alle Smart Home-oplossingen zijn te bedienen via de MioSmart-app.

De VixCam C10 is een thuiscamera met HD-opnamefunctie (720p), die bestanden verkleint met H.264-compressie en deze zowel op SD-kaart als in de cloud kan opslaan. Een SD-kaart van 16 GB wordt meegeleverd.

De camerabeelden kunnen bewaard worden op de Personal Cloud Gateway S10. Die biedt een opslagcapaciteit tot 4 TB en de account kan met maximaal vier mensen worden gedeeld.

Daarnaast omvat de MioSmart-serie de Window & Door Sensor en de Motion Sensor R14. Als deze sensoren beweging detecteren, ontvang je een melding via de MioSMART app.

Tot slot is er de Hub G10, die zorgt voor verbinding tussen een router en de MioSMART bewegingssensor en Window & Door Sensor. De verbinding met de MioSMART-sensoren gebeurt via een 2,4 GHz-signaal en met een router via 802.11 b/g/n.

De producten van de MioSmart Home Solutions zijn eenvoudig te koppelen met behulp van een QR-code.

De MioSMART Home Solutions zijn vanaf eind februari verkrijgbaar. De sensoren zijn vanaf 39,99 euro te koop en een volledige kit vanaf 159,99 euro.

Bron: www.diskidee.be