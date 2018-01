Mobiele harde schijf laadt ook op

De LaCie DJI Copilot van Seagate is een door Neil Poulton ontworpen mobiele harde schijf in een robuuste behuizing met een opslagcapaciteit van 2 TB. Het product werd ontwikkeld in samenwerking met de Chinese dronefabrikant DJI.

De Copilot ondersteunt de meeste drones, dslr-camera's, actiecamera's en kaartlezers. Deze BOSS-schijf, wat staat voor Backup On Set Solution, beschikt over een SD-kaartsleuf en een USB-poort om bestanden rechtstreeks over te zetten vanaf apparaten zonder dat je een laptop nodig hebt.

Je kan bestanden onderweg ook ordenen en beheren met de Copilot BOSS app. Het apparaat heeft ook een ingebouwde powerbank om mobiele apparaten op te laden.

De LaCie DJI Copilot is vanaf februari beschikbaar voor een adviesprijs van 419,99 euro en komt met 3 jaar Rescue Data Recovery Service.

Daarnaast lanceert Seagate de LaCie Rugged Secure die ontworpen is om bestand te zijn tegen extreme omstandigheden. Het is ook de eerste Rugged externe harde schijf die is uitgerust met Seagate Secure hardwareversleuteling.

Wanneer de verbinding tussen de Rugged Secure en de computer verbroken wordt, worden de drive en de toegang tot de gegevens geblokkeerd en met een wachtwoord beschermd via nieuwe Toolkit-software.

De LaCie Rugged Secure heeft een adviesprijs van 174,99 euro voor 2 TB en is ook vanaf februari verkrijgbaar. De harde schijf komt met 2 jaar Rescue Data Recovery Service.

Bron: www.diskidee.be