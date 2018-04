Mobiele projector in zakformaat

De nieuwe MP-CD1 mobiele projector van Sony meet 83 x 16 x 150 mm en weegt 280 gram. Hij projecteert een beeld op ieder oppervlak van 40 inch of 1 meter tot 120 inch of 3,05 meter. Voor de maximum beeldgrootte heb je een projectieafstand van 3,45 meter nodig.

De MP-CD1 biedt een helderheid van ANSI 105 lumen en een contrastverhouding van 400:1. De Texas Instruments DLP IntelliBright-technologie regelt de helderheid en het stroomverbruik.

De MP-CD1 projecteert beelden zonder vervorming dankzij automatische keystone-correctie. De dynamische beeldmodus zorgt voor heldere beelden onder alle omstandigheden.

De projector heeft een opstarttijd van vijf seconden. Via de HDMI/MHL-poort kan je de MP-CD1 verbinden met onder meer een laptop of spelconsole. Met een HDMI-dongle kan je onder meer laptops en smartphones ook draadloos verbinden.

De ingebouwde batterij van 5000 mAh garandeert volgens Sony ruim twee uur lang scherpe en heldere beelden. De MP-CD1 is ook uitgerust met een usb-c-poort om op te laden via een stroomadapter of een draagbare powerbank.

De projector heeft ook een een statiefaansluiting aan de onderzijde. Alle specificaties van de MP-CD1 vind je op de website van Sony.

De Sony MP-CD1 mobiele projector is vanaf april beschikbaar voor een adviesprijs van 400 euro.

Bron: www.diskidee.be