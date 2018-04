Monitor met privacy-optie voor webcam

De Philips 272B8QJE 27-inch monitor is bedoeld voor zakelijk gebruik en staat op een flexibele SmartErgoBase. Daarmee verplaats je het scherm in de hoogte, zwenkt, kantelt en draait. Andere ergonomische voorzieningen zijn de EasyRead Mode, waarbij het lijkt alsof je van papier af leest, flicker-free-technologie en de LowBlue Mode die potentieel schadelijke blauwe lichtstralen vermindert. Ook heeft de voet een ruimte waarin je een smartphone kunt plaatsen.

De 272B8QJE heeft een qhd-resolutie van 2560 x 1440 pixels en geeft alle sRGB-kleuren weer. Het scherm zelf is 10-bit, maar de interne beeldprocessor verwerkt 12-bit kleuren, oftewel 1,07 miljard kleuren.

Het scherm heeft alle noodzakelijke aansluitingen, waarbij ook een usb 3.1 gen. 1 5 gbit/s poort.

Dit is ook de eerste MMD/Philips-monitor met een privacy-optie voor de webcam. De pop-up camera open je alleen wanneer het nodig is en zendt in ingeklapte toestand geen beelden door.

Stroom wordt bespaard dankzij de PowerSensor die automatisch de helderheid aanpast wanneer de gebruiker weggaat. Hierdoor kan de monitor tot wel 80% aan energie besparen.

De Philips 272B8QJEB 27-inch qhd-monitor heeft een adviesprijs van 269 euro.

Bron: www.diskidee.be