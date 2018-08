Muis met opvallend ergonomisch ontwerp

De nieuwe Logitech MX VERTICAL muis heeft een op wetenschap gebaseerd ergonomisch ontwerp. Om de spanning van de onderarm en de druk op de pols te verminderen heeft de muis een verticale hoek van 57 graden.

Het ontwerp van de MX VERTICAL is gebaseerd op de natuurlijke positie waarin je iemand een hand geeft.

De nieuwe muis in de MX-serie is uitgerust met een 4000 dpi high-precision-sensor Je kan de dpi-snelheid (van 400 tot 4000 dpi in stappen van 50 dpi) en nauwkeurigheid van de cursor aanpassen met de cursorsnelheidsschakelaar.

Je kan de MX Vertical aansluiten op een pc via de meegeleverde usb-c-oplaadkabel, via de Logitech Unifying-ontvanger of via Bluetooth.

De oplaadbare batterij gaat volgens Logitech tot vier maanden mee als ze volledig is opgeladen. Met een oplaadbeurt van één minuut werkt de muis drie uur lang.

Met Logitech Flow kun je meerdere computers bedienen. Je kan de muiscursor eenvoudig verplaatsen naar de rand van het scherm om automatisch tussen computers te schakelen.

Via de Logitech Options-software kun je de vier muisknoppen aanpassen, functies instellen en de dpi-snelheid wijzigen.

De Logitech MX VERTICAL heeft een adviesprijs van 109 euro. Ze is vanaf september verkrijgbaar.

Bron: www.diskidee.be