Multifunctionele kleurenprinter van OKI

De Oki MC563dn multifunctional combineert vier apparaten: een printer, scanner, copier en een fax.

De multifunctionele printer heeft een afdruksnelheid tot 30 pagina's per minuut (ppm) in zowel zwart-wit als kleur. De eerste pagina is beschikbaar na 7,5 seconden. Het toestel kan ook dubbelzijdig afdrukken met een snelheid van 14 ppm in kleur en zwart-wit.

De MC563dn ondersteunt een printresolutie tot 1200 x 1200 dpi. De printer kan diverse formaten en papiersoorten aan: van A6 tot banners van 1320 mm en papierdiktes tot 220 gram.

De standaard papierlade heeft een capaciteit tot 250 vellen. Maximaal kunnen nog twee lades worden toegevoegd voor 530 vellen. De multifunctional is uitgerust met een 7-inch LCD-kleurenaanraakscherm.

De vlakbedscanner scant met een resolutie van 600 x 600 dpi en is uitgerust met een Reverse Automatic Document Feeder (RADF).

De functie Private Print zorgt voor een extra beveiliging door documenten versleuteld naar de printer te sturen, af te drukken en de printbestanden daarna te wissen. Optioneel is ook Card Release beschikbaar, waarbij afdrukken middels een kaart kunnen worden opgeroepen en vrijgegeven.

Het gemiddelde stroomgebruik tijdens gebruik bedraagt 670 watt. Inactief verbruikt de multifunctional 100 watt, in spaarstand 20 watt en in slaapstand 1,5 watt.

De Oki MC563dn multifunctional meet 427 x 576 x 472 mm. De volledige specificaties vind je op de website van OKI.

De Oki MC563dn multifunctional heeft een adviesprijs van 459 euro (excl. BTW).

