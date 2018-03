Netgear ReadyNAS ondersteunt tiering

Data tiering is een methode om gegevens automatisch te verplaatsen tussen verschillende soorten opslagmedia om op die manier de toegangssnelheid te verbeteren. Vaak gebruikte gegevens worden automatisch op snellere media geplaatst, bijvoorbeeld een ssd, terwijl minder vaak gebruikte gegevens terecht komen op goedkopere media, bijvoorbeeld een tragere schijf met hoge capaciteit of een cloudopslagsysteem.

ReadyNAS OS 6.9, het besturingssysteem van Netgear nas'en, zoals de eerder geteste Netgear ReadyNAS RN214, breidt de functionaliteit uit met deze automatische gelaagdheid van data. Bijvoorbeeld veelgebruikte data kan het systeem automatisch op een ssd-volume plaatsen.

Netgear zegt dat het met data tiering een iops-verbetering tot wel twintig keer zag in lab-testen met random sequentiële schrijfoperaties. Die prestatieverbetering is vooral interessant voor virtualisatie- en databasetoepassingen en bestandstoegang.

Het nieuwe besturingssysteem voegt verder automatische synchronisatie tussen de nas en Azure of OneDrive cloudopslag toe. Gegevens kunnen verder in twee richtingen geback-upt worden.

Ook nieuw is de mogelijkheid om smb-verkeer te encrypteren dankzij de ondersteuning voor smb3. Server Message Block of smb, ook bekend als Common Internet File System (cifs), is het Windows-netwerkprotocol voor bestandsuitwisseling tussen computers.

ReadyDR, de app om gegevens automatisch te back-uppen op een andere Netgear-nas, werd vernieuwd.

Ten slotte wijzigt Netgear zijn firmware-politiek. ReadyNAS is vanaf v6.9.0 beschikbaar in drie varianten: 'long-term support', 'stable' en 'bèta'. De gebruiker kiest zelf de te installeren variant.

Netgear ReadyNAS OS 6.9 is beschikbaar voor de volgende Netgear ReadyNAS-apparaten (de Netgear-nas'en die we eerder testten hebben we hieronder gelinkt):

arm (RN102 / RN104 / RN202 / RN204 / RN212 / RN214 / RN2120)

x86_64 (RN312 / RN314 / RN316 / RN422 / RN424 / RN426 / RN516 / RN524X / RN526X / RN528X / RN626X / RN628X / RN716X / RR2304 / RN3130 / RN3138 / RN3220 / RN4220 / RR3312 / RR4312X / RR4312S / RR4360X / RR4360S)

Bron: www.diskidee.be