Nieuwe Motorola smartphone met moto mods

De Motorola moto z3 play is een nieuw toestel in de Moto z-serie waarvan we eerder al de moto z2 play testten.

De moto z3 play is uitgerust met een 6-inch Max Vision Full HD+ Super AMOLED-scherm (2160 x 1080 pixels) met een 18:9 beeldverhouding.

De moto z3 play heeft een aluminium body met Corning Gorilla Glass 3 glas. De vingerprintsensor zit aan de zijkant om het meeste uit het scherm te halen.

De smartphone met als besturingssysteem Android 8.1 Oreo draait op een Qualcomm Snapdragon 636 processor en 4 GB ram. De moto z3 play is verkrijgbaar met 32 GB of 64 GB opslagcapaciteit, dat uit te breiden is met een microsd-kaart.

Op de voorzijde zit een 8MP camera. Op de achterzijde zit een dual-camera met 12MP en 5MP met extra functies, zoals Cinemagraphs. Google Lens, de beeldherkenningssoftware van Google, wordt ook ondersteund.

Alle bestaande modulaire moto mods uitbreidingsmogelijkheden, zoals de Moto Insta-Share projector die een beeld tot 70 inch op een muur kan projecteren of de Polaroid-mod, werken op de moto z3 play.

De moto z3 play heeft een 3000 mAh Li-Ion batterij. Het toestel meet 76,5 x 156,5 x 6,75 mm en weegt 156 gram. Alle specificaties van de smartphone vind je op de website van Lenovo.

De Lenovo Motorola moto z3 play smartphone is deze zomer verkrijgbaar in de kleur Deep Indigo. De adviesprijs werd nog niet meegedeeld.

Bron: www.diskidee.be