Nieuwe opties voor devolo's Home Control-systeem

Devolo is vooral bekend als fabrikant van Powerline en wifi-adapters, maar heeft ook een productgamma voor thuisautomatisering met componenten die met elkaar communiceren via het draadloze Z-Wave-protocol.

De devolo Home Control-startkit, bestaande uit een controlemodule of Centrale, een intelligent stopcontact en een deur/venstercontact, wordt nu aangevuld met twee nieuwe componenten, namelijk een alarmsirene en een watersensor.

De alarmsirene waarschuwt voor gevaren in huis met een alarm dat tot 110 decibel gaat. Je kunt vier verschillende alarmtonen kiezen voor verschillende noodsituaties.

De alarmsirene bevat tevens drie zachte alarmtonen - handig om te gebruiken als deurbel of ter bevestiging van het in- of uitschakelen van een bepaalde Home Control-component.

Gaat het alarm af dan krijg je een push-waarschuwing via de devolo Home Control app op je iOS- of Android-smartphone.

De sirene heeft een back-upbatterij die 24 uur meegaat. De sirene, die je in een gewoon stopcontact steekt, dient ook als Z-Wave-repeater om het bereik te vergroten van andere Home Control-producten.

De nieuwe, compacte watersensor spoort lekken op en kun je bijvoorbeeld in de buurt van een (vaat)wasmachine installeren. De batterij gaat tot vijf jaar mee. Bij vochtdetectie krijg je een waarschuwing via een pushbericht, maar je kunt ook de alarmsirene laten afgaan.

Andere componenten voor het devolo Home Control systeem waren eerder al verkrijgbaar. Het gaat dan om een draadloze radiatorthermostaat, een kamerthermostaat, een bewegingsdetector, een intelligente tuimelschakelaar, een kleine afstandsbediening en een rookdetector.

De adviesprijs voor de Alarmsirene is 79,90 euro. De Watersensor is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 59,90 euro. Het Home Control Starter Pack kost 219 euro. Devolo geeft drie jaar garantie op het Home Control-productgamma.

Bron: www.diskidee.be