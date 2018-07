Nieuwe rack- en torenwerkstations van Dell

De nieuwe Dell Precision 3930 Rack is een workstation in een 1U-rackuitvoering. De kleine afmeting is mogelijk door een verbeterde dichtheid in het rack.

Het Precision 3930 Rack is uit te rusten met met de nieuwe Intel Xeon E-processoren en de recent geïntroduceerde achtste generatie Intel Core-processoren. Het rack biedt tot 64 GB aan DDR4 geheugen met ECC-ondersteuning voor meer stabiliteit.

Grafische opties omvatten een reeks AMD- en Nvidia-kaarten, tot aan de Nvidia Quadro P6000 en het werkstation is schaalbaar tot 24 TB aan storage. Het heeft drie PCIe poorten en een optionele PCI-poort.

De Dell Precision 3630 Tower is 23 procent kleiner dan de vorige generatie en is volgens de fabrikant ideaal voor het ontwerpen en toepassen van intensieve VR-toepassingen.

Het werkstation is uit te rusten met 8e generatie Intel Core i-processoren en Xeon E-processoren. De toren kan worden geconfigureerd met maximaal 64 GB aan DDR4-geheugen.

De Precision 3630 Tower is uit te rusten met Nvidia Quadro- en AMD Radeon Pro graphics. Voor opslag gebruikt de toren Sata en PCIe NVMe ssd's die tot 14 TB met RAID-ondersteuning kunnen worden geconfigureerd.

Tot slot is er de nieuwe Dell Precision 3430 Small Form Factor Tower die veel van dezelfde specificaties als de Precision 3630 Tower biedt in een kleinere vormgeving. Het torentje is uitbreidbaar met tot 6 TB aan storage met RAID-ondersteuning.

De Dell Precision 3430 Small Form Factor Tower heeft een adviesprijs vanaf 1.099 euro. De Dell Precision 3630 Tower heeft een adviesprijs vanaf 969 euro. Het Dell Precision 3930 Rack is vanaf 26 juli te koop voor een nog niet meegedeelde adviesprijs.

Bron: www.diskidee.be