Nieuwe serie draadloze routers van Eminent

De Eminent EM4700 is een compacte draadloze N router die is uitgerust met twee 5dBi antennes en een snelheid biedt tot 300 Mbps. De EM4700 heeft een WPS-knop (Wifi Protected Setup) en ondersteunt onder meer Quality of Service (QoS) en ouderlijk toezicht.

De Eminent EM4710 is een Dual Band (2,4 GHz en 5 GHz frequentie) AC1200 router met twee 5dBi antennes. Hij biedt draadloze snelheden tot 300 + 900 Mbps. De router is uitgerust met een Gigabit WAN-poort en vier Gigabit LAN-poorten. Hij gebruikt MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) voor een efficiënter wifi-netwerk en heeft een WPS-knop en een fysieke wfFi aan-uitknop. De router ondersteunt QoS en ouderlijk toezicht. Ook kan je bepalen wanneer de wifi-verbinding actief moet zijn.

De Eminent EM4720 tot slot is het krachtigste model. Deze Dual Band AC1750 router met vier 5dBi antennes biedt draadloze snelheden tot 450 + 1300 Mbps. De EM4720 router biedt verder dezelfde functies als de EM4710.

De configuratie van deze draadloze routers gebeurt via een installatiewizard. De toestellen kunnen allemaal aan de muur worden bevestigd.

De Emininet EM4700 heeft een adviesprijs van 32,50 euro. Die van de EM4710 bedraagt 75 euro en die van de EM4720 99,98 euro.

