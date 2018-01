Nieuwe series Canvio externe schijven

Met de nieuwe modellen in de Canvio Premium-, Advance- en Basics-serie draagbare harde schijven biedt Toshiba verschillende opslagcapaciteiten: 500 GB, 1 TB, 2 TB en 3 TB.

De mobiele harde schijven hebben een opgefrist slank ontwerp. Door het toepassen van Toshiba's 1 TB plateautechnologie hebben de schijven een lage verticale doorsnede, waardoor de versies met 2 TB van alle drie de nieuwe Canvio-modellen dunner zijn dan hun voorgangers.

De in zilver of donkergrijs metallic uitgevoerde Canvio Premium-serie wordt geleverd met een adapter van usb Type-A naar usb Type-c die in elke richting kan worden gebruikt. De 2 TB-apparaten in deze serie hebben een profiel van 13,5 mm en zijn 5,5 mm dunner dan het vorige model. Meer informatie vind je op de website van Toshiba.

De Canvio Advance-serie is beschikbaar in vier met glanzende pianolak afgewerkte kleuren: zwart, wit, blauw en rood. Het 2 TB-model heeft een profiel van 14 mm en is 5,5 mm dunner dan hun voorganger, de Canvio Connect II. Meer informatie vind je op de website van Toshiba.

De nieuw vormgegeven Canvio Basics-serie is een 2,5-inch draagbare harde schijf in een matzwarte behuizing die verkrijgbaar is met een opslagcapaciteit van 500 GB, 1 TB of 2 TB. Meer informatie vind je op de website van Toshiba.

Voor de Advcance- en Premium-modellen kan je de nieuwe Toshiba Storage Backup Software downloaden. Die heeft een verbeterde gebruikersinterface en een eenvoudigere wachtwoordinstelling, en biedt de mogelijkheid om een back-upschema te programmeren.

De nieuwe Toshiba Canvio-modellen zijn beschikbaar vanaf februari 2018. De adviesprijzen voor de Canvio Basics bedragen 49,99 euro voor 500 GB, 59,99 euro voor 1 TB, 89,99 euro voor 2 TB en 109,99 euro voor 3 TB. De adviesprijzen voor de Canvio Premium- en Advance-series werden niet meegedeeld.

