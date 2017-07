Ontdek de mooiste roadtrips

TomTom Road Trips is een gratis platform voor bezitters van TomTom-navigatiesystemen met meer dan negentig routes over de hele wereld. Gebruikers kunnen de trips synchroniseren met TomTom MyDrive en zo met een van de navigatieoplossingen van het bedrijf.

Je kunt de route uitkiezen en zelf rustpunten en/of interessante plaatsen (poi's) toevoegen. Ook kun je de route via MyDrive eerst verslepen en zo aanpassen aan je eigen wensen voor je ze synchroniseert met je naviatiesysteem.

Momenteel zijn er 93 routes beschikbaar op alle continenten. Daarbij ook drie Belgische en drie Nederlandse routes. TomTom is van plan het aanbod constant aan te vullen met nieuwe routes.

TomTom Road Trips is compatibel met TomTom GO 40, GO 50, GO 51, GO 60, GO 61, GO 400, GO 500, GO 600, GO 510, GO 610, Rider 410, Rider 400, Rider 40, GO 5000, GO 6000, GO 5100, GO 6100, Trucker 5000, Trucker 6000, START 40, START 50, START 60, Start 42, Start 52, Start 62, VIA 52, VIA 62, GO 520 Wi-Fi, GO 620 Wi-Fi, GO 5200 Wi-Fi en GO 6200 Wi-Fi.

Bij de meeste systemen kun je draadloos synchroniseren via je smartphone. Bij de START 40, START 50 en START 60 kan het alleen via een computer en usb-kabel. De routes kunnen ook als gpx-bestand worden gedownload.

Op je systeem moet minstens 400 MB ruimte vrij zijn om een route te kunnen synchroniseren. Meer informatie over hoe het synchroniseren werkt, vind je op deze (Engelstalige) website van TomTom.

Bron: www.diskidee.be