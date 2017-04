Oortjes voor sportievelingen werken draadloos

De nieuwe Jaybird X3 Wireless Sport Headphones zijn uitgerust met een 6mm driver en hebben een frequentiebereik van 20Hz tot 20kHz. De zweetbestendige oortjes zijn klein genoeg om ze ook onder een helm te dragen.

Via Bluetooth 4.1-connectiviteit kun je tot twee paar X3 headphones tegelijk aan een apparaat koppelen. Je kan de X3 oortjes ook met twee verschillende apparaten tegelijkertijd verbinden. Een stem laat je weten of je succesvol bent verbonden en of je X3 aan- of uitstaat.

De Jaybird X3 oortjes hebben een geïntegreerde afstandsbediening waarmee je muziek en gesprekken bedient.

De batterij van de X3 oortjes biedt een luistertijd tot acht uur na een oplaadbeurt.

Met de MySound-app, beschikbaar voor iOS en Android, stel je de geluidsinstellingen in naar jouw smaak. De instellingen worden vervolgens opgeslagen op je X3 headphones.

De Jaybird X3 Wireless Sport Headphones zijn al verkrijgbaar en hebben een adviesprijs van 129 euro. De oortjes zijn beschikbaar in twee kleuren met metalen accenten: Blackout (zwart) en Sparta (wit). De MySound-app is gratis.

Bron: www.diskidee.be