Open en sluit deuren met je smartphone

Het Nuki Smart Lock maakt een sleutel overbodig om een deur te openen of te sluiten. Openen en sluiten gebeurt via een smartphone. De Nuki Bridge zorgt voor de internetverbinding en is voortdurend verbonden met Nuki via Bluetooth of WiFi.

Je hoeft je smartphone niet uit je zak te halen om je voordeur te openen, want dankzij de Auto-Unlock-functie wordt ze automatisch geopend als je aankomt en vergrendeld wanneer je het huis verlaat.

Via je smartphone kan je de status van het deurslot raadplegen. Nuki is beschikbaar voor zowel Android- als Apple-gebruikers.

Voor gezinsleden die geen smartphone hebben is er de Nuki Fob, een kleine afstandbediening om het Nuki slot te openen.

Nuki versleutelt de communicatie tussen slot en smartphone met een symmetrische 256-bits encryptie (Xsalsa20).

Het smart Lock is ook eenvoudig te verwijderen, zodat je het kan hergebruiken mocht je verhuizen.

Nuki slimme deursloten werken op vier standaard batterijen. Je krijgt een melding via de app als je de batterijen dient te vervangen.

Het Nuki Smart Lock heeft een adviesprijs van 229 euro. Een Nuki Combo, bestaande uit een Nuki Smart Lock en een bijhorende netwerkbrug, kost 299 euro. De prijs van een Nuki netwerkbrug bedraagt 99 euro en van de Bluetooth Nuki Fob 39 euro.

