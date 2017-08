Orbi wifi-systemen met groot bereik

De Netgear RBK30 en RBK40 Orbi Home Tri-band wifi-systemen bestaan uit een Tri-Band router en een satelliet. De 802.11ac wifi-router maakt een 5GHz draadloze verbinding tussen router en satelliet.

Beide Orbi systemen bieden een gecombineerde wifi-snelheid tot 2200 Mbps (866 + 866 + 400 Mbps). De wifi-router is uitgerust met 1 WAN- en 3 LAN-poorten.

Bij het RBK30 Orbi systeem wordt een satelliet meegeleverd die je in een stopcontact kan plaatsen voor plaatsing op plekken waar weinig ruimte voor apparatuur is. Het systeem biedt een bereik van 250 m2.

Bij de RBK40 AC2200-router wordt een satelliet met voedingskabel meegeleverd. Het is daardoor geschikt voor gebruik in een (thuis)kantoor of woonkamer. Dit systeem biedt een bereik van 300 m2. Deze satelliet is ook uitgerust met 4 LAN-poorten.

Het Orbi systeem installeren doe je via de Orbi-app of via een webbrowser.

Het Netgear RBK30 Orbi Home Tri-band wifi-systeem dat bestaat uit een Orbi AC2200 router en een wall plug satelliet heeft een adviesprijs van 329,99 euro. Het Netgear RBK40 Orbi Home Tri-band wifi-systeem dat bestaat uit een Orbi AC2200 router een satelliet heeft een adviesprijs van 349,99 euro.

De satellieten zijn ook los verkrijgbaar om het bereik uit te breiden: de RBW30-100PES Orbi AC2200 wall plug satelliet kost 179,99 euro en de RBS40-100PES Orbi AC2200 satelliet 199,99 euro.

Eerder lanceerde Netgear al het RBK50 Orbi Home Tri-band wifi-systeem, het krachtigste systeem in de Orbi reeks. Het bestaat uit een AC3000 router met satelliet, heeft een bereik van 370 m2 en een adviesprijs van 429,99 euro.

De volledige specificaties van deze systemen vind je op de website van Netgear.

Bron: www.diskidee.be