Panasonic geeft robuuste tablet upgrade

De Panasonic Toughpad FZ-M1 is al een tijdje op de markt. De Toughpad FZ-M1 overleeft een val vanop 180 cm en is bestand tegen water, stof en extreme temperaturen volgens de IP65 standaard. De tablet weegt ongeveer 540 gram en meet 203 x 18 x 132 mm.

De nieuwste versie van de robuuste 7-inch tablet voor mobiele werknemers is uitgerust met een 7de Generatie Intel Core i5-7Y57 vPro-processor, 4GB ram (max. 8GB) en Windows 10 Pro als besturingssysteem.

Het touchscherm met een helderheid van 700cd/m² heeft een anti-reflecterende beschermingsfolie en kan met tien vingers worden bediend.

Panasonic heeft verschillende sensoropties aan de tablet toegevoegd.

Als optie kan een Intel RealSense 3D-camera worden geïntegreerd die is ontworpen om op locatie 3D-beelden op te nemen en te verwerken. De 3D-camera heeft een gebruiksbereik van 16 cm tot 10 m en is inzetbaar voor toepassingen zoals optimalisatie van magazijnruimte, onderhoud van installaties, wondcontrole in de gezondheidszorg en foto's van plaatsen delict en voor verzekeringsclaims.

Een andere optie is de FLIR Lepton-microwarmtecamera. Hiermee kunnen op locatie nauwkeurige warmtebeelden worden gemaakt en en verwerkt.

De Toughpad FZ-M1 is standaard uitgerust met usb 3.0, Micro SD, hoofdtelefoonaansluiting, DC-In en micro SIM. Alle details vind je op de website van Panasonic.

Er is ook een Value-model verkrijgbaar met een Intel Celeron Processor N4100 en 4GB ram. Hiervan vind je de details op de website van Panasonic.

De Panasonic Toughpad FZ-M1mk3 tablet heeft een adviesprijs van € 1.644 excl. btw. De Panasonic Toughpad FZ-M1mk3 value-tablet heeft een adviesprijs van € 1.083 excl. btw.

