Pc zonder ventilator draait 24 uur op 7

De nieuwe Shuttle DX30 meet 9 x 16,5 x 4,3 cm en heeft dus een volume van iets meer dan één liter (1,35 l om precies te zijn). Je kunt hem zowel verticaal als horizontaal opstellen in omgevingstemperaturen tussen 0 en 40°C. Dan kan het systeem 24 uur op zeven dagen functioneren.

Het is een barebone pc met 14nm Intel Apollo Lake Celeron processor J3355 (dual-core, 2 MB cache, 2,5 GHz) en ruimte voor maximaal 8 GB DDR3L-ram. In het kastje is er ruimte voor zowel een 2,5 sata-drive als een NVMe ssd in m.2-2280 uitvoering.

De DX30 heeft de volgende poorten: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, kaartlezer, 1x RJ45, 1x PS/2 en 2x RS-232.

Optioneel kun je een van de seriële poorten vervangen door een extra vga-videopoort. Dat kan met de PVG01 adapterkabel.

De wifi-module in de m.2-2230-sleuf op het moederbord kun je vervangen. Het systeem start desgewenst op via Wake-on LAN of direct zonder interventie zodra er stroom wordt geleverd (hiervoor moet je een jumper op het moederbord verwijderen).

De voeding is afkomstig van een externe 19 Volt adapter met een vermogen van 40 watt. Het is ook mogelijk om het systeem van stroom te voorzien via 12 Volt DC. Het verbruik bedraagt gemiddeld 7 watt.

De Shuttle DX30 wordt geleverd met een VESA-beugel en kun je dus desgewenst achter op een scherm of tv monteren.

Deze kleine barebone kost 208 euro. Gedetailleerde informatie over de DX30 vind je op de website van Shuttle.

