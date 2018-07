Philips monitoren met usb-c-docking

De nieuwe 349P7FUBEB is een 34-inch (86,36 cm) UltraWide-monitor met gebogen scherm met een 21:9-beeldverhouding en een WQHD-resolutie van 3440 x 1440 pixels met een pixeldichtheid van 109,68 ppi.

De 349P7FUBEB monitor biedt een verversingssnelheid van 100 Hz, een responstijd van 4 ms, een helderheid van 300 cd/m² en een contrastverhouding van 3000:1.

Ultra Wide-Color-technologie levert een breder spectrum aan kleuren. Het bredere 'kleurengamma' produceert meer natuurlijk uitziend groen, levendiger rood en dieper blauw.

Door middel van de Philips MultiView-technologie kunnen tegelijkertijd meerdere apparaten, zoals pc's en notebooks, naast elkaar bekeken worden dankzij de Picture-by-Picture en Picture-in-Picture-modi.

De Compact Ergo Base is een ergonomische monitorvoet met kantel-, zwenk- en hoogteverstellingsfuncties voor een optimaal kijkcomfort.

De monitor is uitgerust met drie usb 3.0-aansluitingen waarvan één met snel opladen, een DisplayPort 1.2- en een HDMI 2.0-aansluiting.

Ook beschikt de monitor over een usb-c-docking dat inzetbaar is als oplaadstation voor mobiele apparaten en notebooks, een docking voor randapparatuur en diverse accessoires zoals camera's of koptelefoons, of een verbindingsstation voor meerdere beeldschermen.

Alle technische specificaties van de Philips Brilliance 349P7FUBEB vind je op de website van Philips.

De nieuwe Philips 272B7QUPBEB monitor beschikt eveneens over een usb-c-docking. Het 27-inch (68,6 cm) 16:9 beeldscherm biedt een Quad HD-resolutie (2560 x 1440 of 2560 x 1080 pixels) met een pixeldichtheid van 109 ppi.

De Philips 272B7QUPBEB biedt een responstijd van 5 ms, een helderheid van 350 cd/m² en een contrastverhouding van 1000:1.

Qua aansluitingen beschikt de monitor naast de usb-c-docking over 3 x usb 3.1-, 1 x DisplayPort 1.2-, 1 x HDMI 1.4- en 1 x Ethernet-LAN (10M/100M/1G)-aansluitingen.

De monitor heeft een draaimodus van 90 graden om ergonomisch te werken met verticaal gerichte visuele inhoud, zoals DTP-toepassingen.

De PowerSensor-functie helpt de energiekosten te verlagen door middel van een infraroodsensor die automatisch de monitorhelderheid vermindert wanneer de gebruiker niet bij het scherm is.

Alle technische specificaties van de Philips 272B7QUPBEB monitor vind je op de website van Philips.

De Philips Brilliance 349P7FUBEB heeft een adviesprijs van 849 euro. De Philips 272B7QUPBEB heeft een adviesprijs van 449 euro.

Bron: www.diskidee.be