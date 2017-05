Piepkleine pc's zonder ventilator met Android Lollipop

De Shuttle XPC nano NS02A en NS02E zijn gebruiksklaar voor Google Android, dankzij een gesoldeerde Rockchip RK3368 octa-core Cortex A53 64-bit processor, 2 GB DDR3L ram en 16 GB flash-opslagruimte.

De PowerVR SGX6110 grafische processor is krachtig genoeg voor uhd 4K-streaming aan 60 Hz, die uitgevoerd kan worden via de geïntegreerde hdmi 2.0-poort.

Verder hebben deze pc's twee usb 2.0-poorten, een kaartlezer, een ethernetpoort met wake-on lan, een audio-uitgang en een Kensington slot. Wifi en Bluetooth zijn eveneens aanwezig.

Intern kan een 2,5 inch ssd of hdd worden gemonteerd met behulp van het optioneel verkrijgbare PHD5-installatieframe.

Beide ventilatorloze computertjes draaien Android 5.1.1 "Lollipop". Ze meten 141 x 141 x 29 mm en verbruiken 4 watt. Deze XPC nano Android-pc's zijn ontworpen om permanent ingeschakeld te laten.

De NS02A heeft een traditionele externe voeding, terwijl de NS02E zonder voeding wordt geleverd en zijn stroom betrekt via Power over Ethernet (PoE). Een vesa-bevestigingsplaat is standaard meegeleverd.

De NS02A is direct verkrijgbaar voor 133 euro. De NS02E volgt in mei voor 145 euro.

Bron: www.diskidee.be