Powerbank met ingebouwde laadfunctie

De Xtorm XB103 Power Bank Wireless 8.000 is een powerbank met Qi-laadstation. De interne accu van 8.000 mAh heeft voldoende energie om een smartphone tot wel vier keer opnieuw op te laden.

Als die smartphone Qi-compatibel is dan kun je hem draadloos opladen: gewoon de smartphone bovenop de powerbank leggen en klaar! Compatibele smartphones zijn onder andere iPhone X, iPhone 8, Google Nexus 4+5, Nokia Lumia 920-928 en hoger, HTC Droid DNA, Samsung S5 en hoger.

Daarnaast heeft deze powerbank ook twee 5V/2,5A usb-uitgangen waarmee je tablets, smartphones en andere usb-apparaten oplaadt.

Een led-indicator toont hoeveel energie er nog in de powerbank aanwezig is. De powerbank zelf laad je op via usb (5V/1A) en met behulp van de ingebouwde usb-kabel.

De Xtorm XB103 heeft een zogenaamde apm-chip ('auto power management'). Die zorgt ervoor dat de powerbank automatisch de juiste laadsnelheid kiest en de energie zo efficiënt mogelijk verdeelt over aangesloten apparaten. De XB103 is verder voorzien van een chip die de temperatuur bewaakt en die tegen overladen beschermt.

De Xtorm XB103 Power Bank Wireless 8.000 meet 13,8 x 7,2x 2 cm en weegt 260 gram. Ze kost 79 euro.

Bron: www.diskidee.be