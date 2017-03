Powerline Starter Kit vergroot bereik wifi-netwerk

Met de DHP-W611AV PowerLine AV1000 Wi-Fi AC Starter Kit van D-Link breid je het draadloze netwerk uit doorheen het hele huis of kantoor.

De kit bevat de DHP-P610AV PowerLine AV1000 Gigabit Passthrough Adapter en DHP-W610AV PowerLine AV1000 Wi-Fi AC Adapter. De eerste plaats je in een stopcontact en verbind je met je internetrouter via de Ethernet-aansluiting. De tweede steek je in een stopcontact in een andere locatie in huis of kantoor om daar het wifi-signaal uit te breiden.

De adapters maken gebruik van de meest recente PowerLine AV2.1 technologie en van dual-band Wireless AC1200 met een gecombineerde draadloze snelheid tot 1,2 Gbps.

De Starter Kit ondersteunt ook Quality of Service die bepaalde apparaten voorrang verleent om streaming van hoge kwaliteit te garanderen.

De DHP-W611AV gebruikt 128-bit AES encryptie om de verbindingen via het Powerline netwerk te beveiligen en standaard WPA/WPA2 encryptie om het draadloze netwerk te beveiligen.

De D-Link DHP-W611AV PowerLine AV1000 Wi-Fi AC Starter Kit heeft een adviesprijs van 124,99 euro en is verkrijgbaar vanaf maart 2017.

Bron: www.diskidee.be