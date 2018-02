Robuuste bewakingscamera met panoramische lens

De D-Link DCS-2670L is een nieuwe camera voor bewaking buitenshuis die draadloos een verbinding maakt met het netwerk. De bewakingscamera heeft een robuuste IP65-behuizing en is bestand tegen stof, regen en sneeuw.

De DCS-2670L outdoor camera biedt een Full HD 1080p-resolutie en is uitgerust met een panoramische lens van 180 graden. De ingebouwde infrarood-led's maken opnames mogelijk in volledige duisternis volgens de fabrikant. De camera biedt nachtzicht tot 10 meter.

De bewakingscamera is van op afstand te bedienen met de mydlink-app en de opnames kun je bekijken via deze app of het speciale webportaal.

De DCS-2670L is uitgerust met bewegings- en geluidsdetectie en verstuurt automatisch pushmeldingen naar een smartphone. De videoclips van een gebeurtenis worden vastgelegd op een microSD-kaart of via de mydlink-app ook opgeslagen op een smartphone.

De D-Link DCS-2670L bewakingscamera heeft een adviesprijs van 209 euro.

