Robuuste camera voor avontuurlijke fotografen

De nieuwe Tough! TG-5 van Olympus is de opvolger van de robuuste TG-4. Net als zijn voorganger is deze foto- en filmcamera bedoeld voor avonturiers en sporters die een camera nodig hebben die in alle weersomstandigheden tegen een stootje kan.

Tegenover de TG-4 werden de sensor en de beeldverwerkingschip vernieuwd, terwijl de superheldere 25-100mm (35mm eq.) lens behouden bleef. Merkwaardig genoeg heeft de TG-5 een cmos-sensor met een lagere resolutie: 12 MP tegenover 16 MP bij de oudere TG-4.

Maar Olympus zegt dat de beeldkwaliteit er in een bredere waaier van lichtomstandigheden op voorruit gaat, dit dankzij de achtergrondverlichting van de cmos-sensor en de nieuwste TruePic VIII-beeldprocessor (dezelfde als in de eerder geteste Olympus OM-D E-M1 Mark II systeemcamera). Ook heeft de TG-5 een breder dynamisch bereik dan zijn voorganger.

De lens heeft nu een dubbele beglazing die voorkomt dat ze na extreme temperatuurverschuivingen beslaat. De TG-5 kan filmen in 4K aan 30 fps en in Full HD aan 120 fps voor slow motion video's.

De TG-5 voegt de temperatuur toe aan het veldsensorsysteem, inclusief gps, kompas en manometer. Deze gegevens kun je samen met foto's en video's via wifi overdragen naar de gratis Olympus OI-Track app.

De camera is ook gemakkelijker te bedienen, bijvoorbeeld wanneer je handschoenen draagt. Zo kun je belangrijke functies instellen via een handige draaiknop. De "Pro Capture"-functie laat je toe om de beste opname te selecteren uit een reeks.

De Olympus Tough! TG-5 camera is waterdicht tot 15m, schokbestandig tot 2,1m, drukbestendig tot 100kg en vorstbestendig tot -10°C.

Er zijn diverse accessoires verkrijgbaar voor deze robuuste camera, gaande van een flash diffuser en fisheye converter, tot een sport holder en een onderwaterbehuizing die foto's en video's kan vastleggen tot een diepte van 45m.

De Olympus Tough! TG-5 camera kost 479 euro.

