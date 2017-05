Robuuste microfoon voor GoPro actiecam

Met de nieuwe Sennheiser MKE 2 elements microfoon is het mogelijk audio-opnames te maken van hoge kwaliteit in de meest extreme omstandigheden. De omnidirectionele microfoon is bruikbaar bij temperaturen van -10°C to 50°C.

De robuuste microfoon is gecertificeerd voor de GoPro HERO4 actiecamera en is inzetbaar bij activiteiten als surfen, klimmen of mountainbiken, De cameramicrofoon kan ook geluid opnemen onder water.

De MKE 2 elements is een zogenaamde lavalier microfoon die klein en onopvallend zijn. De microfoon wordt geleverd met een speciaal windscherm dat ervoor zorgt dat windgeruis minder wordt en het geluid helder blijft.

De koppeling van de microfoon met de GoPro actiecamera zorgt ervoor dat constructiegeluiden worden onderdrukt. De MKE 2 elements heeft een frequentiereactie van 20Hz tot 20kHz.

De Sennheiser MKE2 elements cameramicrofoon voor GoPro HERO4 is verkrijgbaar in de kleuren Black en Silver voor de adviesprijs van 199 euro.

