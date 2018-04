Robuuste smartphone van Archos

De Archos Saphir 50X is bedoeld voor mensen die een smartphone ook willen gebruiken in wet extremere omstandigheden zonder het risico op beschadiging.

De smartphone heeft een robuuste behuizing die voldoet aan de IP68-standaard en bestand is tegen stoten en vallen (tot een meter). Het toestel is ook stof- en waterbestendig, ook bij onderdompeling tot 30 minuten en is inzetbaar bij temperaturen van -20°C tot + 55°C.

De Archos Saphir 50X is uitgerust met een 5-inch HD IPS scherm (1280 x 720 pixels) en draait op een 1,3 GHz Quad Core processor met 2 GB RAM. Het interne geheugen van 16 GB is uit te breiden tot 128 GB met een micro-SD geheugenkaart.

De smartphone heeft een 13 MP camera op de achterzijde en een 5 MP camera op de voorzijde.

De 4000 mAh batterij is volgens Archos goed voor gebruik tot 48 uur zonder opladen.

De Saphir 50X gebruikt Android 7.0 als besturingssysteem. De technische specificaties vind je op de website van Archos.

De Archos Saphir 50X heeft een adviesprijs van 159,99 euro.

