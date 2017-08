Robuuste toetsenborden voor gamers

De Kingston HyperX Alloy Elite Mechanical en HyperX Alloy FPS Mechanical Pro gaming toetsenborden hebben een behuizing in staal en zijn uitgerust met Cherry MX mechanische switches.

Het Alloy Elite Mechanical toetsenbord is voorzien van een rode LED-achtergrondverlichting, een 18 LED lichtbalk met een aanpasbare lichtmodus en zes vooraf ingestelde LED-effecten.

Het toestenbord heeft getextureerde WASD toetsen met HyperX titanium kleur en volledige N-Key rollover functionaliteiten. Het is ook uitgerust met een USB 2.0-poort en een afneembare polssteun. Ook de kabel is verwijderbaar.

Het Alloy Elite Mechanical toetsenbord meet 444 x 226,8 x 36,30 mm en weegt inclusief kabel 1.467 gram.

Het nieuwe HyperX Alloy FPS Mechanical Pro gaming toetsenbord heeft een compacter formaat omdat een numeriek keypad ontbreekt, zodat er meer ruimte vrij is voor muisbewegingen. Een USB 2.0-poort ontbreekt.

Dit gaming toestenbord meet 359 x 130 x 34,50 mm en weegt inclusief kabel 900 gram.

Beide HyperX gaming toetsenborden zijn plug & play. Het is niet nodig om software te installeren om ze te personaliseren.

Het Kingstopn HyperX Alloy Elite Mechanical Gaming toetsenbord heeft een adviesprijs van 139,99 euro en is beschikbaar in de varianten Cherry MX blauw, rood en bruin. Het HyperX Alloy FPS Pro Mechanical Gaming toetsenbord heeft een adviesprijs van 99,99 euro en is beschikbaar in de rode versie. Beide producten zijn verkrijgbaar vanaf 21 augustus 2017.

