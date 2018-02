Router kiest automatisch snelste verbinding

De FRITZ!Box 6890 LTE van AVM is een dual-band draadloze router met 4×4:4 multi-user mimo die wifi-snelheden biedt tot 1.733 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie en 800 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentie.

De router is uitgerust met een VDSL2/ADSL2+-modem inclusief 35b supervectoring, evenals een geïntegreerde modem voor mobiele netwerken (LTE/UMTS/HSPA+) met een maximale doorvoersnelheid van 300 Mbit/s. Als de bekabelde verbinding wegvalt, maakt de modem dankzij de fallback-functie verbinding met het mobiele netwerk. Zodra de DSL-verbinding weer stabiel is, schakelt hij automatisch terug.

De FRITZ!Box 6890 is de eerste FRITZ!Box van AVM voor mobiele netwerken met een interne ISDN S o -poort voor ISDN-telefoons of ISDN-telefooncentrale.

De router beschikt over vier gigabit LAN-poorten en een WAN-poort. Hij is uitgerust met een DECT-basisstation voor telefoons en smart-hometoepassingen en een usb 3.0-poort. De NAS-functie biedt ondersteuning voor een mediaserver.

Alle technische gegevens van de FRITZ!Box 6890 LTE vind je op de website van AVM.

De AVM FRITZ!Box 6890 LTE router heeft een adviesprijs van 369 euro.

Bron: www.diskidee.be