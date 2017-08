Samsung gaming monitor is extra breed

De nieuwe Samsung CHG90 heeft een beeldscherm met een 1.800R curve en een kijkhoek van 178 graden. Deze 49-inch gaming monitor met een beeldverhouding van 32:9 en 3840 x 1080 dubbele HD-resolutie (DFHD) is Samsungs breedste beeldscherm. Het scherm heeft een helderheid van 800 nit.

Het beelscherm van de CHG90 biedt een verversingssnelheid van 144Hz en een responstijd (MPRT) van slechts 1 ms. Door de vierkanaals scantechnologie heb je daarenboven geen last meer van bewegingsvervaging waar door dit scherm ideaal is voor actiegames.

De QLED Quantum Dot-technologie geeft zo'n 125% van het sRGB-kleurenspectrum en 95% van de Digital Cinema Initiatives standaard (DCI-P3) weer.

De Samsung CHG70 met dezelfde 1.800R curve is beschikbaar in beeldformaten van 27 en 31,5 inch. Ook hier worden HDR- en Quantum Dot-technologieën met een 144Hz refresh rate gecombineerd om games optimaal tot hun recht te laten komen. Deze schermen hebben een helderheid van 600 nit en een 2560 x 1440 WQHD resolutie.

De CHG90 en CHG70 zijn Samsungs eerste gaming monitoren die gebruikmaken van de AMD's nieuwe Radeon FreeSync 2-technologie voor een soepel beeldverloop en ondersteuning van een breed kleurengamma. HDR-content is twee keer zo helder in dubbel zo veel kleuren als in de sRGB-standaard.

De Samsung CHG90 is vanaf eind augustus verkrijgbaar voor de adviesprijs van 1.499 euro. De Samsung CHG70 is in de versie van 31,5 inch al verkrijgbaar voor een adviesprijs van 799 euro; de 27 inch-variant is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 699 euro.

Bron: www.diskidee.be