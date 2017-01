Samsung verbetert middenklasse-smartphones

De nieuwe versies van de Samsung Galaxy A5 met 5,2-inch full-hd Super Amoled-scherm en A3 met 4,7-inch hd Super Amoled display zijn op verschillende punten verbeterd tegenover de modellen uit 2016.

Geheugen en opslagruimte verdubbelen tot respectievelijk 3 GB en 32 GB voor de Galaxy A5 en 2 GB en 16 GB bij de A3. De opslagruimte kun je nog tot 256 GB uitbreiden door middel van een micro-sd-geheugenkaartje.

De batterij is ook krachtiger dan voorheen. Het door ons geteste 2016-model van de Galaxy A5 viel al op door zijn goede autonomie. Het 2017-model heeft een nog grotere batterij met een capaciteit van 3000 mAh en gaat dus wellicht nog iets langer mee.

Bovendien kun je dit model snel opladen met behulp van de Fast Charging-functionaliteit. De Galaxy A3 heeft een batterij van 2350 mAh, zonder Fast Charging.

De nieuwe Galaxy A-serie neemt enkele functies over van Samsung's huidige topmodel de Galaxy S7. Zo zijn deze Android 6.0.16 'Marshmallow'-smartphones spatwater- en stofafstotend volgens de IP68-normen.

De omkeerbare usb type-c poort is gebruiksvriendelijker. Het Always on Display toont waarschuwingen zonder dat het scherm ingeschakeld wordt. Het metalen frame met afgeronde hoeken en verzonken knoppen ligt goed in de hand.

Met de accurate autofocus stelt de camera zelfs bij weinig licht scherp voor levendige, heldere foto's.

De nieuwe Samsung Galaxy A serie is vanaf februari verkrijgbaar in de kleuren Black Sky, Gold Sand en Peach Cloud. De Galaxy A3 heeft een verkoopadviesprijs van 329 euro; de Galaxy A5 kost 429 euro.

Samsung Galaxy A5 (2017) productspecificaties:

Galaxy A5 2017 Network LTE Cat.6 Display 5.2" FHD Super AMOLED AP 1.9GHz Octa Core OS Android 6.0.16 (Marshmallow) Camera Front & Rear: 16MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Additional features Samsung KNOX, S-Voice Connectivity Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+,USB Type-C, NFC (UICC, eSE) Sensor Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, HallFingerprint scanner, Barometer IP Code IP68 Memory 3GB RAM + 32GB StorageMicro SD slot (up to 256GB) Dimension 146,1 x 71,4 x 7,9mm Battery 3,000mAh, Fast Charging

Samsung Galaxy A3 (2017) Product Specifications:

Galaxy A3 2017 Network LTE Cat.6 Display 4.7" HD Super AMOLED AP 1.6 GHz Octa Core OS Android 6.0.16 (Marshmallow) Camera Rear : 13MP (F1.9), Front : 8MP (F1.9) Video MPEG4, H.265(HEVC), H.264(AVC), H.263, VC-1, MP43, WMV7, WMV8, VP8, VP9 Audio MP3, AAC LC/AAC+/eAAC+,AMR-NB, AMR-WB, WMA, FLAC, Vorbis, Opus Additional features Samsung KNOX, S-Voice Connectivity Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® v 4.2, ANT+,USB Type-C, NFC (UICC) Sensor Accelerometer, Proximity, Geomagnetic, RGB Light, Hall, Fingerprint Scanner, Barometer IP Code IP68 Memory 2GB RAM + 16GB StorageMicro SD slot (up to 256GB) Dimension 135,4 x 66,2 x 7,9mm Battery 2,350mAh

Bron: www.diskidee.be