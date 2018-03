Schaalbare Synology nas in rack-uitvoering

De Synology RS3618xs is een nieuwe 2U hoge RackStation nas die gevoed wordt door een Intel Xeon D-1521 quad-core processor en beschikt over 8 GB RAM. Het geheugen is uitbreidbaar tot 64 GB.

Standaard ondersteunt de RS3618xs twaalf schijven voor een opslagcapaciteit tot 144 TB. Door twee RX1217 expansie-eenheden toe te voegen is de opslagcapaciteit uit te breiden tot 432 TB. Door de schaalbaarheid is de RackStation RS3618xs nas-server geschikt als virtualisatieoplossing, gecentraliseerde file server, back-uplocatie en iSCSI-opslag.

De nas-server is uitgerust met vier Gigabit Ethernet LAN-poorten met Link Aggregation- en Failover-ondersteuning die via de PCIe 3.0-ingang kunnen worden uitgebreid met 10GbE NICs. De RS3618xs beschik ook over twee usb 3.0-poorten.

De RS3618xs gebruikt het DiskStation Manager besturingssysteem voor nas'en van Synology met diverse toepassingen, zoals file sharing, gegevensback-up en collaboration tools. De nas is ook geschikt voor zakelijke virtualisatie-oplossingen van VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V en OpenStack Cinder.

De technische specificaties van de RackStation vind je op de website van Synology.

De adviesprijs van de Synology RackStation RS3618xs nas werd niet meegedeeld.

Bron: www.diskidee.be