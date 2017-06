Slimme 4K beveiligingscamera

De nieuwe, helderwitte Nest Cam IQ indoor beveiligingscamera is vervaardigd van polycarbonaat en heeft een 8 MP-beeldsensor met 4K-videoresolutie en HDR-beelden (High Dynamic Range) beeldverbetering. Dankzij de hoge resolutie kun je tot 12x digitaal inzoomen zonder verlies aan kwaliteit. Het nachtzicht is gelijkmatig en helder dankzij twee krachtige 940 nm infrarood-leds.

De luidsprekers van de Nest Cam IQ zijn 7x sterker dan die van de oorspronkelijke, eerder door DiskIdee geteste Nest Cam Indoor, die overigens op de markt blijft. Een microfoon-array met drie microfoons, echo- en ruisonderdrukking zorgt voor helder geluid.

Beelden worden op het apparaat versleuteld met een 128-bit aes encryptiesleutel vóór ze worden gestreamd en opgeslagen. De verbinding met de Nest-cloud is bovendien extra beveiligd met tls/ssl. Verder kun je je Nest-account extra beveiligen met verificatie in twee stappen.

Dankzij de ingebouwde intelligentie herkent de Nest Cam IQ indoor beveiligingscamera gezichten. Je kunt die identificeren om 'bekende' personen aan te duiden. De camera leert zo wie een bekend en een onbekend persoon is. Die functie is vergelijkbaar met de intelligente bewakingscamera's van het Franse Netatmo, zoals de eerder door DiskIdee geteste Presence of de binnenhuisversie Netatmo Welcome. Een toekomstige test zal uitmaken hoe goed de Nest Cam IQ personen herkent en het verschil maakt tussen mensen, dieren en voorwerpen.

Via geluidsmeldingen waarschuwt de Nest Cam IQ je bij je afwezigheid voor gebeurtenissen buiten beeld, zoals mensen die praten of blaffende honden. Bestaande klanten met de Nest Cam Indoor en de eerder geteste Nest Cam Outdoor en een abonnement op Nest Aware kunnen deze meldingen ook ontvangen.

Een abonnement op Nest Aware is ook nodig voor andere functies, zoals de 10- of 30-daagse videogeschiedenis die de standaard, gratis videogeschiedenis van drie uur verlengt. Met een dergelijk abonnement kun je ook clips en time-lapses maken en delen en activiteitszones met automatische detectie definiëren.

De Nest Cam IQ kost 349 euro en is vanaf eind juni leverbaar. De Nest Cam Indoor en Nest Cam Outdoor blijven verkrijgbaar voor 199 euro. Reserveren en bestellen kan op de website van Nest Labs.

