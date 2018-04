Slimme camerabewaking voor buitengebruik

Nest lanceerde eerder de Nest Cam IQ indoor die we al hebben getest. De nieuwe Nest Cam IQ Outdoor biedt net als de indoorcamera een zicht dat de fabrikant Supersight noemt door een 8MP-beeldsensor met 4K videoresolutie te combineren met HDR (High Dynamic Range)-beeldverbetering.

Op de HD-videobeelden (1080p) is het mogelijk tot 12x in te zoomen. In de app kan je een 130-graden breed overzicht van het gebied bekijken, evenals een volgfunctie met close-upweergave.

Je kan ook specifieke gebieden in het gezichtsveld van de camera markeren. Dan krijg je alleen meldingen wanneer er activiteiten of personen in die gebieden worden waargenomen. Als het donker is wordt het hele gebied gelijkmatig verlicht door de infrarood-leds van Nachtzicht.

De Nest Cam IQ outdoor ondersteunt gezichtsherkenning en kan mensen herkennen en categoriseren, en bekenden van onbekenden onderscheiden.

In de Nest-app kan je de belangrijke momentopnamen van activiteiten bekijken van tot drie uur terug. Je kan ook een een abonnement nemen op Nest Aware. Dat kost € 5 per maand voor 5 dagen videogeschiedenis, €10 per maand voor tien dagen videogeschiedenis of €30 per maand voor dertig dagen videogeschiedenis.

De nieuwe Nest Cam beveiligingscamera heeft een IP66-classificatie en is daardoor robuust genoeg om regen, sneeuw en storm te weerstaan.

De Nest Cam IQ outdoor meet 12,8 x 9,3 x 9,3 cm. De volledige specificaties kan je bekijken op de website van Nest.

De Nest Cam IQ outdoor heeft een adviesprijs van € 379.

Bron: www.diskidee.be