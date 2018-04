Slimme draadloze speakers van Samsung

Vorig jaar rondde Samsung de in 2016 aangekondigde overname af van de Amerikaanse audiofabrikant Harman International, die in de jaren vijftig van vorige eeuw opgericht werd door Sidney Harman en Bernard Kardon. Samsung kwam zo in het bezit van merknamen zoals AKG, Harman-Kardon, Infinity, JBL en de auto-audiodivisie van Bang & Olufsen.

Nu brengt Samsung onder eigen merknaam voor het eerst slimme draadloze speakers uit die ontwikkeld werden door de audiospecialisten van AKG.

De Samsung VL550 en VL350 werken draadloos via wifi of Bluetooth, maar hebben ook een 3,5mm aux-ingang.

Beide speakers koppel je eenvoudig aan recente Samsung tv's. Je bedient ze met behulp van de Samsung SmartThings app of met de meegeleverde ronde, verplaatsbare draadloze afstandsbediening die magnetisch vastklikt.

De twee modellen in de serie bestaan in zwart en wit met een afwerking van hout en aluminium.

De compacte VL350 meet 22 x 21 x 7 cm. Het is een mono-luidspreker met een woofer en tweeter.

De iets grotere VL550 meet 52 x 21 x 7 cm. Het is een stereospeaker met drie woofers en twee tweeters.

De adviesprijs van de Samsung VL350 bedraagt 299 euro. De adviesprijs van de VL550 is 499 euro.

