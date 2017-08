Slimme monitor controleert luchtkwaliteit in huis

Met de Air Monitor begeeft Acer zich op de Smart Home markt. Het apparaat kan in realtime de luchtkwaliteit in de gaten houden.

Zes indicatoren geven informatie over de kwaliteit van de binnenlucht. Ze worden getoond aan de hand van de kleuren van het LED-lichtsysteem van het apparaat. Of je kan ze aflezen in de speciale smartphone-app.

De sensoren in de Acer Air Monitor kunnen het volgende meten: VOS (vluchtige organische stoffen), Kooldioxide (CO2), Pm2,5- en PM10-deeltjes, luchtvochtigheid en temperatuur.

De gegevens zijn in realtime toegankelijk via een smartphone-app die beschikbaar is voor zowel Android als iOS. De Acer Air Monitor kan je ook pushmeldingen laten verzenden wanneer de gemeten luchtkwaliteit de ingestelde grenswaarden overschrijdt.

De monitor kan ook IFTTT-applets aansturen om andere IFTTT-compatibele apparaten in te schakelen wanneer de luchtkwaliteit verandert. Ze kunnen bijvoorbeeld een luchtzuiveraar inschakelen wanneer de luchtkwaliteit afneemt.

De Air Monitor heeft een ingebouwde oplaadbare lithium-ion polymeer batterij. Een geïntegreerde sensor schakelt het LED-licht automatisch uit wanneer het omgevingslicht tot onder een bepaald niveau daalt, bijvoorbeeld wanneer je gaat slapen.

Meer informatie kan je lezen op de website van de Acer Air Monitor.

De Acer Air Monitor heeft een adviesprijs van 199 euro.

Bron: www.diskidee.be