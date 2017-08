Smartphone met modulaire accessoires

De tweede generatie van de Motorola Moto Z Play heeft een metalen unibody in een dunner en lichter ontwerp. De Moto Z² Play meet 76,2 x 156,2 x 5,99 mm en weegt 145 gram.

Deze Android 7.1.1 Nougat smartphone draait op een Qualcomm Snapdragon 626-processor met 2,2 GHz octa-core cpu. Het interne geheugen van 64 GB kan uitgebreid worden met microSD-geheugenkaartjes tot 2 TB.

De Moto Z² Play is uitgerust met een 5,5-inch Full-HD (1920 x 1080) Super AMOLED-scherm (401 ppi) met Corning Gorilla Glass.

De Night Display functie past het scherm 's nachts automatisch aan naar een warmere tint, waardoor het blauwe licht dat je slaap kan verstoren minder wordt.

Op de achterzijde heeft de Moto Z² Play een 12MP camera die laser- met dual pixel autofocus combineert. Op de voorzijde is de smartphone uitgerust met een 5MP camera.

Met de Moto Mods, accessoires die je bevestigt aan de connector achter op het toestel, voeg je nieuwe functies toe. Zo kan je een extra accu toevoegen. Dankzij de TurboPower- lader gaat de smartphone in 15 minuten weer acht uur mee.

Een nieuwe Moto Mod is de Moto GamePad. Deze Moto Mod maakt het mogelijk om je Moto Z in één klik te veranderen in een handheld gaming console met dual control sticks, D-pad en vier actieknoppen.

De JBL SoundBoost Moto Mod kreeg een upgrade en laat je tien uur lang muziek spelen. De SoundBoost 2 Moto Mod is voorzien van een waterafstotende coating,

De nieuwe Moto Style Shell maakt snel draadloos opladen (tot 10W) van de Moto Z² Play mogelijk.

Alle specicificaties van de Moto Z² Play vind je op de Motorola website.

De Lenovo Morola Moto Z² Play heeft een adviesprijs van 449,99 euro.

