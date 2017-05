Snel documenten verwerken met Epson scanner

De nieuwe Epson DS-780N is ontworpen voor het scannen van hoge volumes. De bedrijfsscanner is uitgerust met een automatische documentinvoer van 100 vellen. Hij ondersteunt een resolutie van 600 dpi x 600 dpi.

De WorkForce DS-780N heeft naast een Ethernet-aansluiting een USB 3.0-aansluiting en scant in kleur met een snelheid van 45 pagina's per minuut (90 afbeelding per minuut) bij 300 dpi. Het toestel kan documenten scannen van visitekaartjes tot A3-papier.

De scanner is uitgerust met een intuïtief bedieningspaneel met een LCD-kleurenscherm. Gebruikers kunnen zich bij de scanner aanmelden met een pincode, IC-kaarten of gebruikerslijsten (LDAP). Het bedieningspaneel kan worden vergrendeld om manipulatie te voorkomen.

De scanner biedt slimme functies zoals dubbelzijdig scannen in één scanbeweging, een langzame modus voor kwetsbare documenten en een functie voor het uitschakelen van de detectie van dubbele invoer, zodat enveloppen en documenten met Post-it-notities kunnen worden gescand.

Met Epsons Document Capture Pro 2.0 software kan de scanner centraal beheerd worden voor beveiliging en controle van taken en groeps-, apparaat- en toegangsprotocollen. De software kan ook een waarschuwing naar de beheerder sturen wanneer onderhoud van de scanner is vereist.

Het toestel meet 296 x 212 x 217 mm en weegt 3,7 kg. De volledige specificaties van de WorkForce DS-780N scanner is te vinden op de website van Epson.

De Epson WorkForce DS-780N scanner heeft een adviesprijs van 729 euro exclusief BTW.

Bron: www.diskidee.be