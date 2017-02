Snel internet overal in huis met wifi-bridge

De nieuwe GigaGate Bridge van devolo is bedoeld om een krachtige draadloze verbinding te garanderen in een thuisnetwerk met veel multimedia-apparaten, zoals smart-tv, settopbox, nas en gameconsole.

De GigaGate Starterkit bestaat uit twee onderdelen: de Base en de Satellite. De Base verbind je via een ethernetkabel met je router. Daarna maakt de Base automatisch een verbinding met de Satellite via wifi op de 5 GHz-frequentieband.

De GigaGate wifi-bridge gebruikt de nieuwste 4×4 Quantenna technologie en biedt een verbindingssnelheid van maximaal 2 Gbit/s.

Je multimedia-apparaten kan je met de Satellite verbinden via vijf LAN-aansluitingen: voor aansluiting van High-Perfomance-apparaten biedt de GigaGate een Highspeed Gigabit poort. Daarnaast zijn er nog vier Fast Ethernet poorten om andere apparaten aan te sluiten.

Je draagbare apparaten, zoals smartphone en tablet, kan je verbinden met het netwerk via een extra WiFi Access Point op de 2.4 GHz-frequentieband.

De devolo GigaGate wifi-bridge heeft een draadloos zendbereik van 300 meter, zodat ook verbindingen mogelijk zijn naar het tuinhuis of de garage. Extra 'Satellites' zijn apart verkrijgbaar. De wifi-bridge is uitbreidbaar tot een netwerk met maximaal acht Satellites.

De devolo GigaGate is al verkrijgbaar. De adviesprijs van de Starterkit met een Base en een Satellite bedraagt 229,90 euro. Een losse Satellite is verkrijgbaar voor 139,90 euro. devolo biedt drie jaar garantie.

