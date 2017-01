Snel starten met HD-videobewaking

De nieuwe DNR16-4802-2 Starterkit voor videobewaking van D-Link bevat de DNR-2020-04P netwerk videorecorder en twee DCS-4802E Full HD Outdoor PoE Mini Dome Camera's. Dat zijn de kleinste camera's binnen D-Link's Vigilance-serie voor videosurveillance. Deze camera's nemen niettemin hd-beelden op en kunnen 's nachts tot twintig meter ver 'kijken'. Ze kunnen zowel binnen als buiten worden opgehangen.

De D-Link DNR-2020-04P is een alles-in-een 16-kanaals PoE (Power over Ethernet) netwerk-videorecorder die tot zestien camerabeelden tegelijk kan opnemen. De dual hdd (hard hisk hrive) baaien bieden tot 16TB opslag. Voor de harde schijven moet je wel nog zelf zorgen.

Je kunt deze videorecorder installeren zonder dat je een computer nodig hebt. Je moet alleen een vga- of hdmi-scherm aansluiten en een muis en toetsenbord koppelen aan de usb-poorten. De installatie duurt maar een paar minuten.

De videorecorder kan trouwens tot vier bewakingscamera's van stroom voorzien via Power over Ethernet, wat de installatie nog vergemakkelijkt omdat je maar één netwerkkabel nodig hebt voor zowel de beeldoverdracht als de stroomvoorziening.

De Starterkit kan worden uitgebreid met andere producten uit D-Link's Vigilance-gamma. Nieuw daarin zijn de DCS-4603 HD Indoor PoE Dome Camera en de DCS-4622 HD PoE fishEye camera.

Deze nieuwe camera's hebben niet alleen HD, maar ook wide dynamic range (wdr) voor een nog betere beeldkwaliteit. Dankzij 3D-ruisreductie geven ze optimale beeldkwaliteit bij diverse lichtniveaus.

Beide camera's worden geleverd met de gratis D-ViewCam software waarmee gebruikers centraal meerdere camera's kunnen beheren.

De prijs van de DNR16-4802-2 Starterkit (combinatie van DNR-2020-04P plus twee DCS-4802 camera's) is nog niet bekend. De DNR-2020-04P kost apart 529,95 euro. De nieuwe DCS-4603 camera kost 269,95 euro. De prijs van de DCS-4622 is evenmin al bekend.

Bron: www.diskidee.be