Snelle NVMe-ssd series van Samsung

De nieuwe NCMe-ssd's van Samsung zijn ontworpen om grote hoeveelheden data snel te verwerken. Ze maken gebruik van een nieuwe Phoenix controller en de nieuwste V-NAND technologie. Volgens Samsung bieden ze schrijfsnelheden die 30 procent hoger liggen dan bij de vorige generatie.

De 970 PRO heeft een sequentiële leessnelheid tot 3.500 MB/s en sequentiële schrijfsnelheid tot 2.700 MB/s. De 970 EVO haalt een leessnelheid tot 3.500 MB/s en een schrijfsnelheid tot 2.500 MB/s.

De Intelligent TurboWrite technologie biedt een buffer van maximaal 78 GB wat zorgt voor hogere schrijfsnelheden.

Volgens Samsung bieden de 970 PRO en EVO ook een langere levensduur dan de vorige generatie. Dynamic Thermal Guard handhaaft een optimale temperatuur en beveiligt zo tegen oververhitting.

De technische specificaties van de 970 PRO vind je op deze pagina. De technische specificaties van de 970 EVO vind je op deze pagina.

De Samsung 970 PRO is beschikbaar in capaciteiten van 512 GB en 1 TB. De 512 GB-versie kost 319,99 euro. De Samsung 970 EVO is verkrijgbaar in de capaciteiten 250 GB, 500 GB, 1 TB en 2 TB met als startprijs 116,99 euro. Samsung biedt een garantie van 5 jaar of een maximum van 1200 geschreven terabytes op deze ssd's.

