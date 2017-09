Soundbar neemt weinig plaats is

De nieuwe HT-MT300 soundbar van Sony weegt 1,4 kg, meet slechts 50 x 5,4 x 10,3 cm, en vindt dus ook in compacte woningen eenvoudig een plaats. Ze wordt geleverd met een aparte, 5 kg zware draadloze subwoofer van 9,5 x 38,3 x 36,5 cm die bijvoorbeeld onder de bank geplaatst kan worden.

De HT-MT300 levert 2.1 stereogeluid met S-Force Pro Front virtueel surround (Dolby Digital en Dolby Dual Mono). Het systeem is ook bruikbaar als draadloze speaker, dankzij de Bluetooth-voorziening. Verder beschikt het systeem over usb-, analoge- en optische geluidsingangen. Je bedient deze soundbar met behulp van de meegeleverde afstandsbediening of met de gratis Sony Music Center app.

Dankzij de nfc-chip koppel je de HT-M300 snel draadloze aan een smartphone of tablet en kun je muziek streamen.

De HT-MT300 heeft afgeronde hoeken die bij elk interieur passen. Ze is verkrijgbaar in twee tinten: Crème White of Charcoal Black.

De subwoofer kun je op twee manieren neerzetten: rechtop in het zicht of liggend, verborgen onder een kast of bank. Een speciale Sofa-modus optimaliseert de basfrequenties en voorkomt geluidsverlies door kussens van de fauteuil.

De soundbar heeft een speciale nachtmodus en een 'Voice Up'-voorziening voor heldere stemweergave. Andere effecten zijn ClearAudio+, Film en Muziek. In standbymodus verbruikt het systeem een halve watt. De standymodus wordt automatisch na 20 minuten inactiviteit geactiveerd.

De compacte Sony HT-MT300 soundbar kost 300 euro.

Bron: www.diskidee.be