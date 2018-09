Soundbars met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:x

In maart 2017 nam Samsung het audiomerk Harman Kardon over. De nieuwe HW-N950 en HW-N850 soundbars in de kleur Midnight Titan zijn ontworpen door Samsung, terwijl Harman Kardon voor de audiokwaliteit instond.

Het topmodel, de Samsung HW-N950, biedt 7.1.4-kanaals geluid. De soundbar wordt aangevuld met een draadloze subwoofer en twee draadloze achterluidsprekers. De combinatie van Dolby Atmos en DTS:X en naar het plafond en zijkanten gerichte speakers zorgt voor surround geluid.

De HW-N950 biedt 512 watt totaal vermogen en een frequentiebereik van 34 Hz tot 17 kHz.

Alle specificaties van de Samsung HW-N950 vind je op de website van Samsung.

De Samsung HW-N850 biedt een 5.1.2-kanaalsopstelling met een de soundbar als hoofspeaker aangevuld met een woofer. Dit systeem biedt 370 watt totaal vermogen en een frequentiebereik van 34 Hz 17 kHz.

Beide soundbars maken gebruik van wifi en Bluetooth om een draadloze verbinding te maken met andere apparaten.

De Samsung HW-N950 en de HW-N850 hebben een adviesprijs van respectievelijk 1.499 euro en 999 euro.

Bron: www.diskidee.be