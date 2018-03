Soundbars om onder de tv te plaatsen

Panasonic breidt het Home Entertainment audio-assortiment uit met twee Bluetooth soundbars in compacte afmetingen die passen onder vrijwel elk tv-toestel.

De Panasonic SC-HTB200 is een 2-kanaals systeem met een uitgangsvermogen van 80 watt (RMS). De SC-HTB250 is een 2.1-kanaalssysteem met een uitgangsvermogen van 120 watt (RMS). De draadloze subwoofer van dit systeem kan zowel verticaal als horizontaal worden geplaatst en de Bass Reflex-functie versterkt de lage frequentietonen.

De SC-HTB250 en SC-HTB200 soundbars kunnen muziek draadoos afspelen van smartphones en tablets via Bluetooth. De luidsprekers ondersteunen ook Dolby Digital en DTS Digital Surround.

De soundars hebben een H.bass-functie die het lage frequentiebereik versterkt en geluidsverbeterende functies zoals Virtual Surround, Music en Cinema.

Via HDMI CEC is het mogelijk tv en soundbar via een afstandsbediening te bedienen.

Beide soundbars meten 450 x 51 x 135 mm.

De Panasonic SC-HTB250 en SC-HTB200 Bluetooth soundbars zijn vanaf maart verkrijgbaar. De adviesprijzen werden nog niet bekendgemaakt.

Bron: www.diskidee.be