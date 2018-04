Ssd's bieden volledige schijfversleuteling

De nieuwe UV500 serie solid-state drives van Kingston is beschikbaar in drie verschillende vormfactoren: 2,5-inch, M.2 2280 en mSATA zodat de ssd's monteerbaar zijn in verschillende systemen.

De UV500 ssd's worden aangedreven door een Marvell 88SS1074-controller die in combinatie met 3D NAND Flash een leessnelheid tot 520 MB/s en een schrijfsnelheid tot 500 MB/s levert.

Deze ssd's zijn ook de eerste van Kingston met 3D NAND-technologie voorzien van volledige schijfversleuteling. De UV500 serie ondersteunt 256-bit AES hardwarematige encryptie en beveiliging volgens de TCG Opal 2.0 standaard.

De Kingston UV500 solid-state drives zijn beschikbaar in capaciteiten van 120 GB, 240 GB, 480 GB, 960 GB en 1920 GB. De adviesprijzen werden niet meegedeeld.

