Toetsenbord met draaischijf voor creatieve functies

Het Logitech Craft Advanced Keybord is een toetsenbord dat is uitgerust met een aanraakgevoelige aluminium draaischijf die direct toegang geeft tot de creatieve functies in allerlei Windows of Mac OS-apps.

Deze zogenaamde 'Kroon' herkent de apps die je gebruikt en geeft je direct toegang tot de bijbehorende contextgevoelige functies, zoals helderheid, lettergrootte en kleur. Met een tikje wijzig je de functie en met een draai bepaald je de waarden van de gekozen functie.

De Kroon van het Craft keyboard werkt via de bijbehorende Logitech Options Software. Daarmee creëer je persoonlijke, creatieve profielen voor apps zoals Adobe Photoshop CC, Adobe Illustrator CC, Adobe Premiere Pro CC, Adobe InDesign CC en Microsoft PowerPoint, Excel en Word.

De Office-functies werken overigens alleen onder Windows; Adobe wordt zowel op Mac OS als op Windows ondersteund.

Verder is Craft een normaal toetsenbord, met verlichte toetsen die oplichten zodra je een toets aanraakt en waarvan de lichtsterkte zich aan de werkomgeving aanpast.

De toetsen van dit keyboard uit Logitech's Premium-lijn zijn specifiek ontworpen voor comfort, stabiliteit en precisie.

Het Logitech Craft Advanced Keyboard is beschikbaar vanaf medio september en kost 199 euro.

