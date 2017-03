Tv aansluiten op een analoge versterkeringang

De Marmitek Connect DA51 is een digitaal-analoog converter (DAC) die de digitale audio-signalen van een tv naar analoog stereo converteert en decodeert.

Met de Connect DA51 is het mogelijk om een verbinding te maken tussen de digitale audio-uitgang van een recente tv en de analoge (rood-witte) audio-ingang van een versterker.

De converter beschikt zowel over een optische (Toslink) als coaxiale (SPDIF) digitale aansluiting en je kan het gewenste signaal selecteren met een kleine schakelaar.

De Marmitek Connect DA51 kan ook meerkanaals audio-signalen (Dolby Digital 5.1 en DTS) converteren en decoderen.

De converter krijgt stroom via via USB of een meegeleverde adapter. Hij is ook uitgerust met een hoofdtelefoonuitgang. Het apparaat meet 7,2 x 5,5 x 2,0 cm.

De Marmitek Connect DA51 heeft een adviesprijs van 74,95 euro.

Bron: www.diskidee.be