VDSL-modemrouter ondersteunt supervectoring 35b

De nieuwe FRITZ!Box 7590 van AVM is een dual-band modemrouter met 4 x 4 multi-user mimo en bruto wifi-snelheden tot 1733 Mbit/s in de 5 GHz-frequentie en 800 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentie.

Het apparaat heeft een ingebouwde dsl-modem die de snelle vdsl-standaard supervectoring 35b ondersteunt, die vdsl2-'downstream'-snelheden tot 300 Mbit/s mogelijk maakt. Zowel KPN als Proximus zullen deze hogere vdsl-snelheid in de toekomst aanbieden.

De FRITZ!Box 7590 heeft acht interne wifi-antennes. Via de gigabit wan-poort kun je deze modemrouter ook verbinden met een aparte glasvezel- of kabelmodem. Het apparaat werkt dan zoals elke gewone wifi-router.

Deze modemrouter heeft een uitgebreide telefonieserver, met ondersteuning voor analoge telefonie (via twee poorten), ISDN-S0 (één bus-aansluiting), ip-telefonie en dect-telefonie. Verder heeft het apparaat vier gigabit lan-poorten en twee usb 3.0-poorten.

De nieuwe versie van FRITZ!OS is niet alleen Nederlandstalig, maar heeft ook nieuwe functies, zoals de mogelijkheid om de led-lampjes op de router automatisch te dimmen, afhankelijk van de omgevingsverlichting.

De AVM FRITZ!Box 7590 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 289 euro.

Bron: www.diskidee.be