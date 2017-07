Ventilatorloze Apollo Lake mini-pc

Shuttle's nieuwe XC60J 'barebone' mini-pc heeft een 3-liter chassis van 7 cm hoog zonder ventilator, maar is geschikt voor 24/7 werking bij omgevingstemperaturen tot 40° C.

Kloppend hart is een Intel Celeron J3355 dual-core processor (2 GHz) met 'Apollo Lake' 14 nm architectuur en Intel HD Graphics 500. Het geheugen kan tot maximaal 8 GB ddr3l ram worden uitgebreid. Intern is er ruimte voor één 3,5/2,5-inch schijf. Verder zijn er twee m.2 sleuven (1x M.2-2280 and 1x M.2-2230) voor bijvoorbeeld een nvme ssd of een wlan-kaartje.

Deze mini-pc heeft niet minder dan acht seriële RS-232 interfaces, waarvan er één omgeschakeld kan worden in RS-422/RS-485 en is dus uitermate geschikt voor allerlei automatiseringstoepassingen in de industrie, machinebouw of verkooppunten waar usb of ip niet altijd bruikbaar zijn.

Niettemin zitten er op de achterkant van deze kleine pc twee usb 3.0- en vier usb 2.0-poorten, naast gigabit ethernet-, hdmi- en een vga-aansluitingen.

De XC60J werkt met een externe voeding van naar keuze 19V of 12V. Via een jumper op het moederbord kun je deze pc instellen om altijd op te starten nadat hij zonder stroom is gevallen.

De Shuttle XC60J 'barebone' mini pc kost 232 euro.

Bron: www.diskidee.be